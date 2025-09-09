- Прирост
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
279 (96.87%)
Убыточных трейдов:
9 (3.13%)
Лучший трейд:
152.20 USD
Худший трейд:
-560.96 USD
Общая прибыль:
1 894.32 USD (130 806 pips)
Общий убыток:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
Макс. серия выигрышей:
138 (821.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
821.56 USD (138)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
50.78%
Макс. загрузка депозита:
12.31%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.09
Длинных трейдов:
288 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
1.08
Мат. ожидание:
0.51 USD
Средняя прибыль:
6.79 USD
Средний убыток:
-194.24 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-1 617.44 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 617.44 USD (5)
Прирост в месяц:
28.09%
Годовой прогноз:
340.84%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
795.88 USD
Максимальная:
1 617.44 USD (57.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
57.32% (1 617.44 USD)
По эквити:
63.92% (1 803.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|288
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|146
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|40K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +152.20 USD
Худший трейд: -561 USD
Макс. серия выигрышей: 138
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +821.56 USD
Макс. убыток в серии: -1 617.44 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
