트레이드:
307
이익 거래:
298 (97.06%)
손실 거래:
9 (2.93%)
최고의 거래:
152.20 USD
최악의 거래:
-560.96 USD
총 수익:
1 960.18 USD (137 383 pips)
총 손실:
-1 748.12 USD (90 915 pips)
연속 최대 이익:
138 (821.56 USD)
연속 최대 이익:
821.56 USD (138)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
47.62%
최대 입금량:
12.31%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
0.13
롱(주식매수):
307 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
1.12
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
6.58 USD
평균 손실:
-194.24 USD
연속 최대 손실:
5 (-1 617.44 USD)
연속 최대 손실:
-1 617.44 USD (5)
월별 성장률:
19.05%
연간 예측:
231.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
795.88 USD
최대한의:
1 617.44 USD (57.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
57.32% (1 617.44 USD)
자본금별:
63.92% (1 803.59 USD)
배포
심볼
딜
Sell
Buy
GOLD
307
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼
총 수익, USD
손실, USD
수익, USD
GOLD
212
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
심볼
총 수익, pips
손실, pips
수익, pips
GOLD
46K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
