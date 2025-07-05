- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
39 (86.66%)
損失トレード:
6 (13.33%)
ベストトレード:
17.36 USD
最悪のトレード:
-21.81 USD
総利益:
156.32 USD (18 151 pips)
総損失:
-113.07 USD (11 453 pips)
最大連続の勝ち:
19 (67.52 USD)
最大連続利益:
67.52 USD (19)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
12.15%
最大入金額:
48.41%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.77
長いトレード:
20 (44.44%)
短いトレード:
25 (55.56%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
0.96 USD
平均利益:
4.01 USD
平均損失:
-18.85 USD
最大連続の負け:
1 (-21.81 USD)
最大連続損失:
-21.81 USD (1)
月間成長:
-4.59%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
56.18 USD (25.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.04% (56.18 USD)
エクイティによる:
9.84% (15.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US30
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US30
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US30
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +17.36 USD
最悪のトレード: -22 USD
最大連続の勝ち: 19
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +67.52 USD
最大連続損失: -21.81 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
