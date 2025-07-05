SignaleKategorien
Sulthon Nurfalah

RTC FM US30

Sulthon Nurfalah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
Exness-Real33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
45
Gewinntrades:
39 (86.66%)
Verlusttrades:
6 (13.33%)
Bester Trade:
17.36 USD
Schlechtester Trade:
-21.81 USD
Bruttoprofit:
156.32 USD (18 151 pips)
Bruttoverlust:
-113.07 USD (11 453 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
19 (67.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
67.52 USD (19)
Sharpe Ratio:
0.16
Trading-Aktivität:
12.15%
Max deposit load:
48.41%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.77
Long-Positionen:
20 (44.44%)
Short-Positionen:
25 (55.56%)
Profit-Faktor:
1.38
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.01 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-18.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-21.81 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-21.81 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-4.59%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
56.18 USD (25.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.04% (56.18 USD)
Kapital:
9.84% (15.88 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
US30 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
US30 43
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
US30 6.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RTC FM US30
30 USD pro Monat
32%
0
0
USD
176
USD
9
100%
45
86%
12%
1.38
0.96
USD
26%
1:500
