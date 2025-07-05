- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
39 (86.66%)
Убыточных трейдов:
6 (13.33%)
Лучший трейд:
17.36 USD
Худший трейд:
-21.81 USD
Общая прибыль:
156.32 USD (18 151 pips)
Общий убыток:
-113.07 USD (11 453 pips)
Макс. серия выигрышей:
19 (67.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
67.52 USD (19)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
12.15%
Макс. загрузка депозита:
48.41%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.77
Длинных трейдов:
20 (44.44%)
Коротких трейдов:
25 (55.56%)
Профит фактор:
1.38
Мат. ожидание:
0.96 USD
Средняя прибыль:
4.01 USD
Средний убыток:
-18.85 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-21.81 USD)
Макс. убыток в серии:
-21.81 USD (1)
Прирост в месяц:
-4.59%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
56.18 USD (25.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.04% (56.18 USD)
По эквити:
9.84% (15.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US30
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US30
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US30
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +17.36 USD
Худший трейд: -22 USD
Макс. серия выигрышей: 19
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +67.52 USD
Макс. убыток в серии: -21.81 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
