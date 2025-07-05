- 자본
트레이드:
50
이익 거래:
44 (88.00%)
손실 거래:
6 (12.00%)
최고의 거래:
20.30 USD
최악의 거래:
-21.81 USD
총 수익:
189.93 USD (21 882 pips)
총 손실:
-113.07 USD (11 453 pips)
연속 최대 이익:
19 (67.52 USD)
연속 최대 이익:
67.52 USD (19)
샤프 비율:
0.22
거래 활동:
11.12%
최대 입금량:
48.41%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
1.37
롱(주식매수):
22 (44.00%)
숏(주식차입매도):
28 (56.00%)
수익 요인:
1.68
기대수익:
1.54 USD
평균 이익:
4.32 USD
평균 손실:
-18.85 USD
연속 최대 손실:
1 (-21.81 USD)
연속 최대 손실:
-21.81 USD (1)
월별 성장률:
17.62%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
56.18 USD (25.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.04% (56.18 USD)
자본금별:
9.84% (15.88 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US30
|50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US30
|77
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US30
|10K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +20.30 USD
최악의 거래: -22 USD
연속 최대 이익: 19
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +67.52 USD
연속 최대 손실: -21.81 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
