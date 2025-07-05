- Crescimento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
39 (86.66%)
Negociações com perda:
6 (13.33%)
Melhor negociação:
17.36 USD
Pior negociação:
-21.81 USD
Lucro bruto:
156.32 USD (18 151 pips)
Perda bruta:
-113.07 USD (11 453 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
19 (67.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
67.52 USD (19)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
12.15%
Depósito máximo carregado:
48.41%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.77
Negociações longas:
20 (44.44%)
Negociações curtas:
25 (55.56%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
0.96 USD
Lucro médio:
4.01 USD
Perda média:
-18.85 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-21.81 USD)
Máxima perda consecutiva:
-21.81 USD (1)
Crescimento mensal:
-4.59%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
56.18 USD (25.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.04% (56.18 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.84% (15.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US30
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US30
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US30
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
