- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
45
盈利交易:
39 (86.66%)
亏损交易:
6 (13.33%)
最好交易:
17.36 USD
最差交易:
-21.81 USD
毛利:
156.32 USD (18 151 pips)
毛利亏损:
-113.07 USD (11 453 pips)
最大连续赢利:
19 (67.52 USD)
最大连续盈利:
67.52 USD (19)
夏普比率:
0.16
交易活动:
12.15%
最大入金加载:
48.41%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.77
长期交易:
20 (44.44%)
短期交易:
25 (55.56%)
利润因子:
1.38
预期回报:
0.96 USD
平均利润:
4.01 USD
平均损失:
-18.85 USD
最大连续失误:
1 (-21.81 USD)
最大连续亏损:
-21.81 USD (1)
每月增长:
-4.59%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
56.18 USD (25.94%)
相对跌幅:
结余:
26.04% (56.18 USD)
净值:
9.84% (15.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US30
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US30
|43
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US30
|6.7K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +17.36 USD
最差交易: -22 USD
最大连续赢利: 19
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +67.52 USD
最大连续亏损: -21.81 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
