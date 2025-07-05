- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
22
利益トレード:
17 (77.27%)
損失トレード:
5 (22.73%)
ベストトレード:
7.64 USD
最悪のトレード:
-8.89 USD
総利益:
42.88 USD (11 328 pips)
総損失:
-41.82 USD (10 150 pips)
最大連続の勝ち:
5 (16.04 USD)
最大連続利益:
16.04 USD (5)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
12.67%
最大入金額:
35.77%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.06
長いトレード:
13 (59.09%)
短いトレード:
9 (40.91%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
0.05 USD
平均利益:
2.52 USD
平均損失:
-8.36 USD
最大連続の負け:
1 (-8.89 USD)
最大連続損失:
-8.89 USD (1)
月間成長:
-9.23%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
18.17 USD (20.51%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.54% (18.17 USD)
エクイティによる:
11.11% (10.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US500
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US500
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US500
|1.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +7.64 USD
最悪のトレード: -9 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +16.04 USD
最大連続損失: -8.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
