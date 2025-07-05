- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
60
盈利交易:
46 (76.66%)
亏损交易:
14 (23.33%)
最好交易:
11.78 USD
最差交易:
-10.88 USD
毛利:
110.75 USD (27 271 pips)
毛利亏损:
-123.40 USD (28 139 pips)
最大连续赢利:
8 (28.50 USD)
最大连续盈利:
28.50 USD (8)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
12.67%
最大入金加载:
35.77%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.34
长期交易:
31 (51.67%)
短期交易:
29 (48.33%)
利润因子:
0.90
预期回报:
-0.21 USD
平均利润:
2.41 USD
平均损失:
-8.81 USD
最大连续失误:
2 (-19.01 USD)
最大连续亏损:
-19.01 USD (2)
每月增长:
-4.23%
年度预测:
-51.38%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
13.71 USD
最大值:
37.38 USD (34.80%)
相对跌幅:
结余:
34.80% (37.38 USD)
净值:
11.11% (10.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US500
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US500
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US500
|-868
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +11.78 USD
最差交易: -11 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +28.50 USD
最大连续亏损: -19.01 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-15%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
10
100%
60
76%
13%
0.89
-0.21
USD
USD
35%
1:500