Negociações:
60
Negociações com lucro:
46 (76.66%)
Negociações com perda:
14 (23.33%)
Melhor negociação:
11.78 USD
Pior negociação:
-10.88 USD
Lucro bruto:
110.75 USD (27 271 pips)
Perda bruta:
-123.40 USD (28 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (28.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.50 USD (8)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
12.67%
Depósito máximo carregado:
35.77%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.34
Negociações longas:
31 (51.67%)
Negociações curtas:
29 (48.33%)
Fator de lucro:
0.90
Valor esperado:
-0.21 USD
Lucro médio:
2.41 USD
Perda média:
-8.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-19.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.01 USD (2)
Crescimento mensal:
-4.23%
Previsão anual:
-51.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
13.71 USD
Máximo:
37.38 USD (34.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
34.80% (37.38 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.11% (10.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US500
|60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US500
|-13
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US500
|-868
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Melhor negociação: +11.78 USD
Pior negociação: -11 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +28.50 USD
Máxima perda consecutiva: -19.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
-15%
0
0
USD
USD
71
USD
USD
10
100%
60
76%
13%
0.89
-0.21
USD
USD
35%
1:500