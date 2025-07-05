СигналыРазделы
Sulthon Nurfalah

RTC FM US500

Sulthon Nurfalah
0 отзывов
10 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -15%
Exness-Real33
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
60
Прибыльных трейдов:
46 (76.66%)
Убыточных трейдов:
14 (23.33%)
Лучший трейд:
11.78 USD
Худший трейд:
-10.88 USD
Общая прибыль:
110.75 USD (27 271 pips)
Общий убыток:
-123.40 USD (28 139 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (28.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.50 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
12.67%
Макс. загрузка депозита:
35.77%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.34
Длинных трейдов:
31 (51.67%)
Коротких трейдов:
29 (48.33%)
Профит фактор:
0.90
Мат. ожидание:
-0.21 USD
Средняя прибыль:
2.41 USD
Средний убыток:
-8.81 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-19.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.01 USD (2)
Прирост в месяц:
-8.63%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
13.71 USD
Максимальная:
37.38 USD (34.80%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
34.80% (37.38 USD)
По эквити:
11.11% (10.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
US500 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
US500 -13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
US500 -868
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11.78 USD
Худший трейд: -11 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +28.50 USD
Макс. убыток в серии: -19.01 USD

2025.12.16 16:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.02 07:31
Share of trading days is too low
2025.12.02 07:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.02 07:31
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 16:36
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 17:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.07 06:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.06 10:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.06 05:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 15:35
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.30 04:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.30 04:41
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.08.21 01:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 16:23
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 14:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 11:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.15 10:58
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.08 19:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.06 00:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:600
