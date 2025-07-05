- 자본
- 축소
트레이드:
29
이익 거래:
24 (82.75%)
손실 거래:
5 (17.24%)
최고의 거래:
7.64 USD
최악의 거래:
-8.89 USD
총 수익:
57.30 USD (15 097 pips)
총 손실:
-41.82 USD (10 150 pips)
연속 최대 이익:
8 (15.12 USD)
연속 최대 이익:
16.04 USD (5)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
12.67%
최대 입금량:
35.81%
최근 거래:
7 시간 전
주별 거래 수:
3
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.85
롱(주식매수):
14 (48.28%)
숏(주식차입매도):
15 (51.72%)
수익 요인:
1.37
기대수익:
0.53 USD
평균 이익:
2.39 USD
평균 손실:
-8.36 USD
연속 최대 손실:
1 (-8.89 USD)
연속 최대 손실:
-8.89 USD (1)
월별 성장률:
12.23%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
18.17 USD (20.51%)
상대적 삭감:
잔고별:
20.54% (18.17 USD)
자본금별:
11.11% (10.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US500
|29
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US500
|15
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US500
|4.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +7.64 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +15.12 USD
연속 최대 손실: -8.89 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real33"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
