- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 063
利益トレード:
848 (79.77%)
損失トレード:
215 (20.23%)
ベストトレード:
186.43 USD
最悪のトレード:
-62.93 USD
総利益:
2 810.62 USD (213 913 pips)
総損失:
-1 006.31 USD (119 846 pips)
最大連続の勝ち:
34 (34.39 USD)
最大連続利益:
227.54 USD (2)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.21%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
6.81
長いトレード:
601 (56.54%)
短いトレード:
462 (43.46%)
プロフィットファクター:
2.79
期待されたペイオフ:
1.70 USD
平均利益:
3.31 USD
平均損失:
-4.68 USD
最大連続の負け:
5 (-254.51 USD)
最大連続損失:
-254.51 USD (5)
月間成長:
1.60%
年間予想:
19.37%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
264.87 USD (2.46%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.36% (254.82 USD)
エクイティによる:
9.87% (1 000.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|401
|USDCNH-VIP
|247
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|70
|NZDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURJPY-VIP
|294
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|247
|AUDUSD-VIP
|460
|AUDCHF-VIP
|227
|NZDCAD-VIP
|152
|USDCHF-VIP
|283
|EURCHF-VIP
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURJPY-VIP
|8.7K
|USDCNH-VIP
|3.5K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +186.43 USD
最悪のトレード: -63 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +34.39 USD
最大連続損失: -254.51 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VTMarkets-Live 4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
