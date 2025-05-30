SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / LEUNG KSKD_8YR VT352
Yui Ming Wan

LEUNG KSKD_8YR VT352

Yui Ming Wan
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 10%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
649
Profit Trade:
519 (79.96%)
Loss Trade:
130 (20.03%)
Best Trade:
186.43 USD
Worst Trade:
-62.93 USD
Profitto lordo:
1 713.08 USD (126 871 pips)
Perdita lorda:
-685.19 USD (79 739 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (26.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
227.54 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.52%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
47
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
3.88
Long Trade:
391 (60.25%)
Short Trade:
258 (39.75%)
Fattore di profitto:
2.50
Profitto previsto:
1.58 USD
Profitto medio:
3.30 USD
Perdita media:
-5.27 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-254.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-254.51 USD (5)
Crescita mensile:
2.33%
Previsione annuale:
28.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
264.87 USD (2.46%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
2.36% (254.82 USD)
Per equità:
8.90% (940.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURJPY-VIP 228
USDCNH-VIP 179
AUDCAD-VIP 68
AUDUSD-VIP 66
AUDCHF-VIP 36
NZDCAD-VIP 35
USDCHF-VIP 24
EURCHF-VIP 13
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURJPY-VIP 100
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 133
AUDUSD-VIP 316
AUDCHF-VIP 111
NZDCAD-VIP 87
USDCHF-VIP 188
EURCHF-VIP 70
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURJPY-VIP -2.6K
USDCNH-VIP 1.6K
AUDCAD-VIP 6.9K
AUDUSD-VIP 17K
AUDCHF-VIP 7.3K
NZDCAD-VIP 6.5K
USDCHF-VIP 8K
EURCHF-VIP 3.7K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +186.43 USD
Worst Trade: -63 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +26.46 USD
Massima perdita consecutiva: -254.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 22:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 22:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
