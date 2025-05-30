- Crescimento
Negociações:
1 063
Negociações com lucro:
848 (79.77%)
Negociações com perda:
215 (20.23%)
Melhor negociação:
186.43 USD
Pior negociação:
-62.93 USD
Lucro bruto:
2 810.62 USD (213 913 pips)
Perda bruta:
-1 006.31 USD (119 846 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (34.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
227.54 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.21%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
6.81
Negociações longas:
601 (56.54%)
Negociações curtas:
462 (43.46%)
Fator de lucro:
2.79
Valor esperado:
1.70 USD
Lucro médio:
3.31 USD
Perda média:
-4.68 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-254.51 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.51 USD (5)
Crescimento mensal:
1.60%
Previsão anual:
19.37%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
264.87 USD (2.46%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.36% (254.82 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.87% (1 000.99 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|401
|USDCNH-VIP
|247
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|70
|NZDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURJPY-VIP
|294
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|247
|AUDUSD-VIP
|460
|AUDCHF-VIP
|227
|NZDCAD-VIP
|152
|USDCHF-VIP
|283
|EURCHF-VIP
|117
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURJPY-VIP
|8.7K
|USDCNH-VIP
|3.5K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.5K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +186.43 USD
Pior negociação: -63 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +34.39 USD
Máxima perda consecutiva: -254.51 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VTMarkets-Live 4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
