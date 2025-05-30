- 成长
交易:
1 060
盈利交易:
846 (79.81%)
亏损交易:
214 (20.19%)
最好交易:
186.43 USD
最差交易:
-62.93 USD
毛利:
2 804.55 USD (213 400 pips)
毛利亏损:
-1 002.41 USD (119 274 pips)
最大连续赢利:
34 (34.39 USD)
最大连续盈利:
227.54 USD (2)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.21%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
4 天
采收率:
6.80
长期交易:
600 (56.60%)
短期交易:
460 (43.40%)
利润因子:
2.80
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
3.32 USD
平均损失:
-4.68 USD
最大连续失误:
5 (-254.51 USD)
最大连续亏损:
-254.51 USD (5)
每月增长:
1.65%
年度预测:
20.00%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
264.87 USD (2.46%)
相对跌幅:
结余:
2.36% (254.82 USD)
净值:
9.87% (1 000.99 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|398
|USDCNH-VIP
|247
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|70
|NZDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURJPY-VIP
|292
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|247
|AUDUSD-VIP
|460
|AUDCHF-VIP
|227
|NZDCAD-VIP
|152
|USDCHF-VIP
|283
|EURCHF-VIP
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURJPY-VIP
|8.7K
|USDCNH-VIP
|3.5K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +186.43 USD
最差交易: -63 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +34.39 USD
最大连续亏损: -254.51 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VTMarkets-Live 4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
19%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
100%
1 060
79%
100%
2.79
1.70
USD
USD
10%
1:500