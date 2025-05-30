СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / LEUNG KSKD_8YR VT352
Yui Ming Wan

LEUNG KSKD_8YR VT352

Yui Ming Wan
0 отзывов
Надежность
30 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 19%
VTMarkets-Live 4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 059
Прибыльных трейдов:
845 (79.79%)
Убыточных трейдов:
214 (20.21%)
Лучший трейд:
186.43 USD
Худший трейд:
-62.93 USD
Общая прибыль:
2 803.64 USD (213 265 pips)
Общий убыток:
-1 002.41 USD (119 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (34.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.80
Длинных трейдов:
599 (56.56%)
Коротких трейдов:
460 (43.44%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-4.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.51 USD (5)
Прирост в месяц:
1.83%
Годовой прогноз:
22.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
264.87 USD (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (254.82 USD)
По эквити:
8.90% (940.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURJPY-VIP 397
USDCNH-VIP 247
AUDCAD-VIP 127
AUDUSD-VIP 98
AUDCHF-VIP 70
NZDCAD-VIP 59
USDCHF-VIP 40
EURCHF-VIP 21
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURJPY-VIP 291
USDCNH-VIP 24
AUDCAD-VIP 247
AUDUSD-VIP 460
AUDCHF-VIP 227
NZDCAD-VIP 152
USDCHF-VIP 283
EURCHF-VIP 117
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURJPY-VIP 8.6K
USDCNH-VIP 3.5K
AUDCAD-VIP 15K
AUDUSD-VIP 26K
AUDCHF-VIP 14K
NZDCAD-VIP 10K
USDCHF-VIP 13K
EURCHF-VIP 6.5K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +186.43 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.39 USD
Макс. убыток в серии: -254.51 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.08.08 21:16
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.11 11:07
No swaps are charged
2025.07.10 15:42
No swaps are charged on the signal account
2025.06.05 13:36
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 08:49
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.02 07:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.01 22:25
Share of trading days is too low
2025.06.01 22:25
Share of days for 80% of trades is too low
2025.05.30 17:52
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.30 17:52
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.05.30 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.05.30 17:52
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
LEUNG KSKD_8YR VT352
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
10K
USD
30
100%
1 059
79%
100%
2.79
1.70
USD
9%
1:500
Копировать

