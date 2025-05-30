- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 059
Прибыльных трейдов:
845 (79.79%)
Убыточных трейдов:
214 (20.21%)
Лучший трейд:
186.43 USD
Худший трейд:
-62.93 USD
Общая прибыль:
2 803.64 USD (213 265 pips)
Общий убыток:
-1 002.41 USD (119 274 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (34.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
227.54 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.21%
Последний трейд:
15 часов
Трейдов в неделю:
33
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
6.80
Длинных трейдов:
599 (56.56%)
Коротких трейдов:
460 (43.44%)
Профит фактор:
2.80
Мат. ожидание:
1.70 USD
Средняя прибыль:
3.32 USD
Средний убыток:
-4.68 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-254.51 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.51 USD (5)
Прирост в месяц:
1.83%
Годовой прогноз:
22.26%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
264.87 USD (2.46%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.36% (254.82 USD)
По эквити:
8.90% (940.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURJPY-VIP
|397
|USDCNH-VIP
|247
|AUDCAD-VIP
|127
|AUDUSD-VIP
|98
|AUDCHF-VIP
|70
|NZDCAD-VIP
|59
|USDCHF-VIP
|40
|EURCHF-VIP
|21
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURJPY-VIP
|291
|USDCNH-VIP
|24
|AUDCAD-VIP
|247
|AUDUSD-VIP
|460
|AUDCHF-VIP
|227
|NZDCAD-VIP
|152
|USDCHF-VIP
|283
|EURCHF-VIP
|117
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURJPY-VIP
|8.6K
|USDCNH-VIP
|3.5K
|AUDCAD-VIP
|15K
|AUDUSD-VIP
|26K
|AUDCHF-VIP
|14K
|NZDCAD-VIP
|10K
|USDCHF-VIP
|13K
|EURCHF-VIP
|6.5K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +186.43 USD
Худший трейд: -63 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +34.39 USD
Макс. убыток в серии: -254.51 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VTMarkets-Live 4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
19%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
30
100%
1 059
79%
100%
2.79
1.70
USD
USD
9%
1:500