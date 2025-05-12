- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
32 (68.08%)
損失トレード:
15 (31.91%)
ベストトレード:
43.66 USD
最悪のトレード:
-52.26 USD
総利益:
366.09 USD (25 972 pips)
総損失:
-522.47 USD (32 315 pips)
最大連続の勝ち:
6 (142.45 USD)
最大連続利益:
142.45 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
35.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.67
長いトレード:
24 (51.06%)
短いトレード:
23 (48.94%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-3.33 USD
平均利益:
11.44 USD
平均損失:
-34.83 USD
最大連続の負け:
3 (-104.47 USD)
最大連続損失:
-104.47 USD (3)
月間成長:
-18.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
222.55 USD
最大の:
232.83 USD (54.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.36% (232.83 USD)
エクイティによる:
9.60% (20.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|-156
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|-6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +43.66 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +142.45 USD
最大連続損失: -104.47 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
