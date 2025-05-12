シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / RTC FM Ustec
Sulthon Nurfalah

RTC FM Ustec

Sulthon Nurfalah
レビュー0件
9週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -37%
Exness-Real29
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
47
利益トレード:
32 (68.08%)
損失トレード:
15 (31.91%)
ベストトレード:
43.66 USD
最悪のトレード:
-52.26 USD
総利益:
366.09 USD (25 972 pips)
総損失:
-522.47 USD (32 315 pips)
最大連続の勝ち:
6 (142.45 USD)
最大連続利益:
142.45 USD (6)
シャープレシオ:
-0.09
取引アクティビティ:
0.04%
最大入金額:
35.40%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
5 分
リカバリーファクター:
-0.67
長いトレード:
24 (51.06%)
短いトレード:
23 (48.94%)
プロフィットファクター:
0.70
期待されたペイオフ:
-3.33 USD
平均利益:
11.44 USD
平均損失:
-34.83 USD
最大連続の負け:
3 (-104.47 USD)
最大連続損失:
-104.47 USD (3)
月間成長:
-18.22%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
222.55 USD
最大の:
232.83 USD (54.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
54.36% (232.83 USD)
エクイティによる:
9.60% (20.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 47
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC -156
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC -6.3K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +43.66 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +142.45 USD
最大連続損失: -104.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real29"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

レビューなし
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
