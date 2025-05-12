СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / RTC FM Ustec
Sulthon Nurfalah

RTC FM Ustec

Sulthon Nurfalah
0 отзывов
9 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 -31%
Exness-Real29
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
43.66 USD
Худший трейд:
-52.26 USD
Общая прибыль:
363.77 USD (25 811 pips)
Общий убыток:
-492.86 USD (30 288 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (142.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
35.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
23 (51.11%)
Коротких трейдов:
22 (48.89%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-2.87 USD
Средняя прибыль:
11.73 USD
Средний убыток:
-35.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.55 USD
Максимальная:
232.83 USD (54.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.36% (232.83 USD)
По эквити:
9.60% (20.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -4.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +43.66 USD
Худший трейд: -52 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +142.45 USD
Макс. убыток в серии: -104.47 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
