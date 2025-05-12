- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
31 (68.88%)
Убыточных трейдов:
14 (31.11%)
Лучший трейд:
43.66 USD
Худший трейд:
-52.26 USD
Общая прибыль:
363.77 USD (25 811 pips)
Общий убыток:
-492.86 USD (30 288 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (142.45 USD)
Макс. прибыль в серии:
142.45 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.06
Торговая активность:
0.04%
Макс. загрузка депозита:
35.40%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
3
Ср. время удержания:
5 минут
Фактор восстановления:
-0.55
Длинных трейдов:
23 (51.11%)
Коротких трейдов:
22 (48.89%)
Профит фактор:
0.74
Мат. ожидание:
-2.87 USD
Средняя прибыль:
11.73 USD
Средний убыток:
-35.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-104.47 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.47 USD (3)
Прирост в месяц:
-8.18%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
222.55 USD
Максимальная:
232.83 USD (54.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
54.36% (232.83 USD)
По эквити:
9.60% (20.55 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-129
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real29" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
