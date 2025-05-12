- Crescimento
Negociações:
47
Negociações com lucro:
32 (68.08%)
Negociações com perda:
15 (31.91%)
Melhor negociação:
43.66 USD
Pior negociação:
-52.26 USD
Lucro bruto:
366.09 USD (25 972 pips)
Perda bruta:
-522.47 USD (32 315 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (142.45 USD)
Máximo lucro consecutivo:
142.45 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.09
Atividade de negociação:
0.04%
Depósito máximo carregado:
35.40%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
5 minutos
Fator de recuperação:
-0.67
Negociações longas:
24 (51.06%)
Negociações curtas:
23 (48.94%)
Fator de lucro:
0.70
Valor esperado:
-3.33 USD
Lucro médio:
11.44 USD
Perda média:
-34.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-104.47 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.47 USD (3)
Crescimento mensal:
-18.22%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
222.55 USD
Máximo:
232.83 USD (54.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
54.36% (232.83 USD)
Pelo Capital Líquido:
9.60% (20.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|47
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|-156
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|-6.3K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +43.66 USD
Pior negociação: -52 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +142.45 USD
Máxima perda consecutiva: -104.47 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real29" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
