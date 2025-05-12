信号部分
信号 / MetaTrader 4 / RTC FM Ustec
Sulthon Nurfalah

RTC FM Ustec

Sulthon Nurfalah
0条评论
9
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -31%
Exness-Real29
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
45
盈利交易:
31 (68.88%)
亏损交易:
14 (31.11%)
最好交易:
43.66 USD
最差交易:
-52.26 USD
毛利:
363.77 USD (25 811 pips)
毛利亏损:
-492.86 USD (30 288 pips)
最大连续赢利:
6 (142.45 USD)
最大连续盈利:
142.45 USD (6)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
35.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
23 (51.11%)
短期交易:
22 (48.89%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-2.87 USD
平均利润:
11.73 USD
平均损失:
-35.20 USD
最大连续失误:
3 (-104.47 USD)
最大连续亏损:
-104.47 USD (3)
每月增长:
-9.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
222.55 USD
最大值:
232.83 USD (54.36%)
相对跌幅:
结余:
54.36% (232.83 USD)
净值:
9.60% (20.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 45
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC -129
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC -4.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +43.66 USD
最差交易: -52 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +142.45 USD
最大连续亏损: -104.47 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
RTC FM Ustec
每月30 USD
-31%
0
0
USD
289
USD
9
100%
45
68%
0%
0.73
-2.87
USD
54%
1:500
