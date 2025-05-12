- 成长
交易:
45
盈利交易:
31 (68.88%)
亏损交易:
14 (31.11%)
最好交易:
43.66 USD
最差交易:
-52.26 USD
毛利:
363.77 USD (25 811 pips)
毛利亏损:
-492.86 USD (30 288 pips)
最大连续赢利:
6 (142.45 USD)
最大连续盈利:
142.45 USD (6)
夏普比率:
-0.06
交易活动:
0.04%
最大入金加载:
35.40%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
3
平均持有时间:
5 分钟
采收率:
-0.55
长期交易:
23 (51.11%)
短期交易:
22 (48.89%)
利润因子:
0.74
预期回报:
-2.87 USD
平均利润:
11.73 USD
平均损失:
-35.20 USD
最大连续失误:
3 (-104.47 USD)
最大连续亏损:
-104.47 USD (3)
每月增长:
-9.69%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
222.55 USD
最大值:
232.83 USD (54.36%)
相对跌幅:
结余:
54.36% (232.83 USD)
净值:
9.60% (20.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-129
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-4.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real29 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
没有评论
