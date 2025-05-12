SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / RTC FM Ustec
Sulthon Nurfalah

RTC FM Ustec

Sulthon Nurfalah
0 Bewertungen
9 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -44%
Exness-Real29
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
32 (66.66%)
Verlusttrades:
16 (33.33%)
Bester Trade:
43.66 USD
Schlechtester Trade:
-52.26 USD
Bruttoprofit:
366.09 USD (25 972 pips)
Bruttoverlust:
-548.72 USD (34 318 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
6 (142.45 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
142.45 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.11
Trading-Aktivität:
0.04%
Max deposit load:
35.40%
Letzter Trade:
10 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
5 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.78
Long-Positionen:
24 (50.00%)
Short-Positionen:
24 (50.00%)
Profit-Faktor:
0.67
Mathematische Gewinnerwartung:
-3.80 USD
Durchschnittlicher Profit:
11.44 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-104.47 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.47 USD (3)
Wachstum pro Monat :
-12.06%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
222.55 USD
Maximaler:
232.83 USD (54.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
54.36% (232.83 USD)
Kapital:
9.60% (20.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 48
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC -183
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC -8.3K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +43.66 USD
Schlechtester Trade: -52 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +142.45 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.47 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real29" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.04 20:02
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.04 20:02
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.27 23:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.27 23:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 23:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.11.12 10:30
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 07:05
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.02 10:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.31 08:58
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 12:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 11:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.16 07:27
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.30 15:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.20 04:09
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.20 04:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.20 04:09
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
RTC FM Ustec
30 USD pro Monat
-44%
0
0
USD
235
USD
9
100%
48
66%
0%
0.66
-3.80
USD
54%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.