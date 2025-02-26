- 成長
トレード:
368
利益トレード:
225 (61.14%)
損失トレード:
143 (38.86%)
ベストトレード:
452.32 USD
最悪のトレード:
-227.96 USD
総利益:
3 934.95 USD (89 001 pips)
総損失:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
最大連続の勝ち:
12 (65.96 USD)
最大連続利益:
452.32 USD (1)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
97.56%
最大入金額:
108.96%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
5.28
長いトレード:
200 (54.35%)
短いトレード:
168 (45.65%)
プロフィットファクター:
1.70
期待されたペイオフ:
4.40 USD
平均利益:
17.49 USD
平均損失:
-16.21 USD
最大連続の負け:
4 (-213.21 USD)
最大連続損失:
-306.16 USD (2)
月間成長:
3.17%
年間予想:
38.46%
アルゴリズム取引:
66%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
306.16 USD (18.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.21% (306.16 USD)
エクイティによる:
47.42% (802.44 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|173
|EURUSDrfd
|162
|EURGBPrfd
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDrfd
|495
|EURUSDrfd
|1.1K
|EURGBPrfd
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDrfd
|-6.4K
|EURUSDrfd
|-9.7K
|EURGBPrfd
|-552
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"AlfaForexRU-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
