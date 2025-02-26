- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
225 (61.14%)
Убыточных трейдов:
143 (38.86%)
Лучший трейд:
452.32 USD
Худший трейд:
-227.96 USD
Общая прибыль:
3 934.95 USD (89 001 pips)
Общий убыток:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (65.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
452.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.56%
Макс. загрузка депозита:
108.96%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
200 (54.35%)
Коротких трейдов:
168 (45.65%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
17.49 USD
Средний убыток:
-16.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-213.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.16 USD (2)
Прирост в месяц:
3.17%
Годовой прогноз:
38.46%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
306.16 USD (18.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (306.16 USD)
По эквити:
47.42% (802.44 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|173
|EURUSDrfd
|162
|EURGBPrfd
|33
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDrfd
|495
|EURUSDrfd
|1.1K
|EURGBPrfd
|65
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDrfd
|-6.4K
|EURUSDrfd
|-9.7K
|EURGBPrfd
|-552
Лучший трейд: +452.32 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +65.96 USD
Макс. убыток в серии: -213.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
