СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AlfaVova
Maksim Burov

AlfaVova

Maksim Burov
0 отзывов
Надежность
54 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 121%
AlfaForexRU-Real
1:40
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
368
Прибыльных трейдов:
225 (61.14%)
Убыточных трейдов:
143 (38.86%)
Лучший трейд:
452.32 USD
Худший трейд:
-227.96 USD
Общая прибыль:
3 934.95 USD (89 001 pips)
Общий убыток:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (65.96 USD)
Макс. прибыль в серии:
452.32 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
97.56%
Макс. загрузка депозита:
108.96%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
5.28
Длинных трейдов:
200 (54.35%)
Коротких трейдов:
168 (45.65%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
4.40 USD
Средняя прибыль:
17.49 USD
Средний убыток:
-16.21 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-213.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-306.16 USD (2)
Прирост в месяц:
3.17%
Годовой прогноз:
38.46%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
306.16 USD (18.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.21% (306.16 USD)
По эквити:
47.42% (802.44 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDrfd 173
EURUSDrfd 162
EURGBPrfd 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDrfd 495
EURUSDrfd 1.1K
EURGBPrfd 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDrfd -6.4K
EURUSDrfd -9.7K
EURGBPrfd -552
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +452.32 USD
Худший трейд: -228 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +65.96 USD
Макс. убыток в серии: -213.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "AlfaForexRU-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 10:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AlfaVova
30 USD в месяц
121%
0
0
USD
4.7K
USD
54
66%
368
61%
98%
1.69
4.40
USD
47%
1:40
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.