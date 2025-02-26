- 자본
- 축소
트레이드:
369
이익 거래:
226 (61.24%)
손실 거래:
143 (38.75%)
최고의 거래:
452.32 USD
최악의 거래:
-227.96 USD
총 수익:
3 987.43 USD (89 348 pips)
총 손실:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
연속 최대 이익:
12 (65.96 USD)
연속 최대 이익:
452.32 USD (1)
샤프 비율:
0.12
거래 활동:
97.56%
최대 입금량:
108.96%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
5.45
롱(주식매수):
200 (54.20%)
숏(주식차입매도):
169 (45.80%)
수익 요인:
1.72
기대수익:
4.53 USD
평균 이익:
17.64 USD
평균 손실:
-16.21 USD
연속 최대 손실:
4 (-213.21 USD)
연속 최대 손실:
-306.16 USD (2)
월별 성장률:
2.36%
연간 예측:
28.59%
Algo 트레이딩:
66%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
306.16 USD (18.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.21% (306.16 USD)
자본금별:
47.42% (802.44 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|174
|EURUSDrfd
|162
|EURGBPrfd
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDrfd
|547
|EURUSDrfd
|1.1K
|EURGBPrfd
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDrfd
|-6.1K
|EURUSDrfd
|-9.7K
|EURGBPrfd
|-552
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +452.32 USD
최악의 거래: -228 USD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +65.96 USD
연속 최대 손실: -213.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "AlfaForexRU-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
123%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
55
66%
369
61%
98%
1.72
4.53
USD
USD
47%
1:40