- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
368
盈利交易:
225 (61.14%)
亏损交易:
143 (38.86%)
最好交易:
452.32 USD
最差交易:
-227.96 USD
毛利:
3 934.95 USD (89 001 pips)
毛利亏损:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
最大连续赢利:
12 (65.96 USD)
最大连续盈利:
452.32 USD (1)
夏普比率:
0.12
交易活动:
97.56%
最大入金加载:
108.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
7 天
采收率:
5.28
长期交易:
200 (54.35%)
短期交易:
168 (45.65%)
利润因子:
1.70
预期回报:
4.40 USD
平均利润:
17.49 USD
平均损失:
-16.21 USD
最大连续失误:
4 (-213.21 USD)
最大连续亏损:
-306.16 USD (2)
每月增长:
3.17%
年度预测:
38.46%
算法交易:
66%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
306.16 USD (18.38%)
相对跌幅:
结余:
7.21% (306.16 USD)
净值:
47.42% (802.44 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|173
|EURUSDrfd
|162
|EURGBPrfd
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDrfd
|495
|EURUSDrfd
|1.1K
|EURGBPrfd
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDrfd
|-6.4K
|EURUSDrfd
|-9.7K
|EURGBPrfd
|-552
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +452.32 USD
最差交易: -228 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +65.96 USD
最大连续亏损: -213.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 AlfaForexRU-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
121%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
54
66%
368
61%
98%
1.69
4.40
USD
USD
47%
1:40