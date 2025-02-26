SinyallerBölümler
Maksim Burov

AlfaVova

Maksim Burov
0 inceleme
Güvenilirlik
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 105%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
235
Kârla kapanan işlemler:
145 (61.70%)
Zararla kapanan işlemler:
90 (38.30%)
En iyi işlem:
452.32 USD
En kötü işlem:
-227.96 USD
Brüt kâr:
3 264.10 USD (61 791 pips)
Brüt zarar:
-1 981.97 USD (88 922 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (65.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
452.32 USD (1)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
96.56%
Maks. mevduat yükü:
108.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
4.19
Alış işlemleri:
129 (54.89%)
Satış işlemleri:
106 (45.11%)
Kâr faktörü:
1.65
Beklenen getiri:
5.46 USD
Ortalama kâr:
22.51 USD
Ortalama zarar:
-22.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-213.21 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-306.16 USD (2)
Aylık büyüme:
2.58%
Yıllık tahmin:
31.32%
Algo alım-satım:
58%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
306.16 USD (18.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.21% (306.16 USD)
Varlığa göre:
47.42% (802.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDrfd 129
GBPUSDrfd 106
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDrfd 967
GBPUSDrfd 315
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDrfd -14K
GBPUSDrfd -13K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +452.32 USD
En kötü işlem: -228 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +65.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -213.21 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "AlfaForexRU-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 10:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.12 07:46
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.05.09 08:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
