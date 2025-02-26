- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
225 (61.14%)
Negociações com perda:
143 (38.86%)
Melhor negociação:
452.32 USD
Pior negociação:
-227.96 USD
Lucro bruto:
3 934.95 USD (89 001 pips)
Perda bruta:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (65.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
452.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
97.56%
Depósito máximo carregado:
108.96%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
5.28
Negociações longas:
200 (54.35%)
Negociações curtas:
168 (45.65%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
4.40 USD
Lucro médio:
17.49 USD
Perda média:
-16.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-213.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.16 USD (2)
Crescimento mensal:
3.17%
Previsão anual:
38.46%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
306.16 USD (18.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.21% (306.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.42% (802.44 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDrfd
|173
|EURUSDrfd
|162
|EURGBPrfd
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSDrfd
|495
|EURUSDrfd
|1.1K
|EURGBPrfd
|65
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSDrfd
|-6.4K
|EURUSDrfd
|-9.7K
|EURGBPrfd
|-552
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +452.32 USD
Pior negociação: -228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +65.96 USD
Máxima perda consecutiva: -213.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
121%
0
0
USD
USD
4.7K
USD
USD
54
66%
368
61%
98%
1.69
4.40
USD
USD
47%
1:40