Maksim Burov

AlfaVova

Maksim Burov
0 comentários
Confiabilidade
54 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 121%
AlfaForexRU-Real
1:40
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
368
Negociações com lucro:
225 (61.14%)
Negociações com perda:
143 (38.86%)
Melhor negociação:
452.32 USD
Pior negociação:
-227.96 USD
Lucro bruto:
3 934.95 USD (89 001 pips)
Perda bruta:
-2 317.51 USD (105 725 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (65.96 USD)
Máximo lucro consecutivo:
452.32 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
97.56%
Depósito máximo carregado:
108.96%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
5.28
Negociações longas:
200 (54.35%)
Negociações curtas:
168 (45.65%)
Fator de lucro:
1.70
Valor esperado:
4.40 USD
Lucro médio:
17.49 USD
Perda média:
-16.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-213.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-306.16 USD (2)
Crescimento mensal:
3.17%
Previsão anual:
38.46%
Algotrading:
66%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
306.16 USD (18.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.21% (306.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
47.42% (802.44 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDrfd 173
EURUSDrfd 162
EURGBPrfd 33
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDrfd 495
EURUSDrfd 1.1K
EURGBPrfd 65
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDrfd -6.4K
EURUSDrfd -9.7K
EURGBPrfd -552
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +452.32 USD
Pior negociação: -228 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +65.96 USD
Máxima perda consecutiva: -213.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "AlfaForexRU-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.10.10 07:16
No swaps are charged
2025.08.13 13:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 15:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 03:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 14:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 12:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 10:15
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 07:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.04 05:20
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.03 12:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 15:00
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.02 09:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 19:20
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 15:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.30 20:55
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.05.21 17:59
No swaps are charged on the signal account
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 14:56
No swaps are charged
2025.05.12 08:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AlfaVova
30 USD por mês
121%
0
0
USD
4.7K
USD
54
66%
368
61%
98%
1.69
4.40
USD
47%
1:40
