通貨 / ZKH
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.90 USD 0.04 (1.36%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZKHの今日の為替レートは、-1.36%変化しました。日中、通貨は1あたり2.85の安値と2.97の高値で取引されました。
ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representingダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
ZKH News
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
1日のレンジ
2.85 2.97
1年のレンジ
2.51 4.07
- 以前の終値
- 2.94
- 始値
- 2.95
- 買値
- 2.90
- 買値
- 3.20
- 安値
- 2.85
- 高値
- 2.97
- 出来高
- 73
- 1日の変化
- -1.36%
- 1ヶ月の変化
- 1.75%
- 6ヶ月の変化
- -13.69%
- 1年の変化
- -15.94%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K