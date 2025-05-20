货币 / ZKH
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.95 USD 0.01 (0.34%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZKH汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点2.95和高点2.96进行交易。
关注ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZKH新闻
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
日范围
2.95 2.96
年范围
2.51 4.07
- 前一天收盘价
- 2.94
- 开盘价
- 2.96
- 卖价
- 2.95
- 买价
- 3.25
- 最低价
- 2.95
- 最高价
- 2.96
- 交易量
- 6
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- 3.51%
- 6个月变化
- -12.20%
- 年变化
- -14.49%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值