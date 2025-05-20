Valute / ZKH
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.92 USD 0.02 (0.69%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZKH ha avuto una variazione del 0.69% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.81 e ad un massimo di 2.94.
Segui le dinamiche di ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZKH News
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
Intervallo Giornaliero
2.81 2.94
Intervallo Annuale
2.51 4.07
- Chiusura Precedente
- 2.90
- Apertura
- 2.93
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Minimo
- 2.81
- Massimo
- 2.94
- Volume
- 54
- Variazione giornaliera
- 0.69%
- Variazione Mensile
- 2.46%
- Variazione Semestrale
- -13.10%
- Variazione Annuale
- -15.36%
20 settembre, sabato