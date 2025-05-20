Devises / ZKH
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.92 USD 0.02 (0.69%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZKH a changé de 0.69% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 2.81 et à un maximum de 2.94.
Suivez la dynamique ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
ZKH Nouvelles
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
Range quotidien
2.81 2.94
Range Annuel
2.51 4.07
- Clôture Précédente
- 2.90
- Ouverture
- 2.93
- Bid
- 2.92
- Ask
- 3.22
- Plus Bas
- 2.81
- Plus Haut
- 2.94
- Volume
- 54
- Changement quotidien
- 0.69%
- Changement Mensuel
- 2.46%
- Changement à 6 Mois
- -13.10%
- Changement Annuel
- -15.36%
20 septembre, samedi