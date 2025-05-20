Währungen / ZKH
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.90 USD 0.04 (1.36%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZKH hat sich für heute um -1.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.85 bis zu einem Hoch von 2.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
ZKH News
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
Tagesspanne
2.85 2.97
Jahresspanne
2.51 4.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.94
- Eröffnung
- 2.95
- Bid
- 2.90
- Ask
- 3.20
- Tief
- 2.85
- Hoch
- 2.97
- Volumen
- 73
- Tagesänderung
- -1.36%
- Monatsänderung
- 1.75%
- 6-Monatsänderung
- -13.69%
- Jahresänderung
- -15.94%
