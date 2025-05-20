Валюты / ZKH
ZKH: ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing
2.94 USD 0.01 (0.34%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZKH за сегодня изменился на -0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.93, а максимальная — 2.96.
Следите за динамикой ZKH Group Limited American Depositary Shares, each representing. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ZKH
- Earnings call transcript: ZKH Group Q2 2025 reports revenue miss, market reacts
- ZKH Group misses revenue expectations in second quarter
- ZKH announces $50 million share repurchase program
- ZKH Launches Taicang Smart Manufacturing Base, Setting New Standard in Industrial Product R&D and Production Integration
- ZKH Group shares tumble over 7% as Q1 loss widens despite revenue growth
- ZKH Group Limited Announces First Quarter 2025 Unaudited Financial Results
Дневной диапазон
2.93 2.96
Годовой диапазон
2.51 4.07
- Предыдущее закрытие
- 2.95
- Open
- 2.96
- Bid
- 2.94
- Ask
- 3.24
- Low
- 2.93
- High
- 2.96
- Объем
- 14
- Дневное изменение
- -0.34%
- Месячное изменение
- 3.16%
- 6-месячное изменение
- -12.50%
- Годовое изменение
- -14.78%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.