通貨 / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.23 USD 0.03 (0.57%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZHの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり5.04の安値と5.24の高値で取引されました。
Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.04 5.24
1年のレンジ
3.13 6.32
- 以前の終値
- 5.26
- 始値
- 5.21
- 買値
- 5.23
- 買値
- 5.53
- 安値
- 5.04
- 高値
- 5.24
- 出来高
- 670
- 1日の変化
- -0.57%
- 1ヶ月の変化
- 11.75%
- 6ヶ月の変化
- 21.35%
- 1年の変化
- 33.76%
