ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe

5.23 USD 0.03 (0.57%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

ZHの今日の為替レートは、-0.57%変化しました。日中、通貨は1あたり5.04の安値と5.24の高値で取引されました。

Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represeダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
5.04 5.24
1年のレンジ
3.13 6.32
以前の終値
5.26
始値
5.21
買値
5.23
買値
5.53
安値
5.04
高値
5.24
出来高
670
1日の変化
-0.57%
1ヶ月の変化
11.75%
6ヶ月の変化
21.35%
1年の変化
33.76%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K