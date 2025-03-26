货币 / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.22 USD 0.02 (0.38%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZH汇率已更改-0.38%。当日，交易品种以低点5.15和高点5.32进行交易。
关注Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
5.15 5.32
年范围
3.13 6.32
- 前一天收盘价
- 5.24
- 开盘价
- 5.26
- 卖价
- 5.22
- 买价
- 5.52
- 最低价
- 5.15
- 最高价
- 5.32
- 交易量
- 144
- 日变化
- -0.38%
- 月变化
- 11.54%
- 6个月变化
- 21.11%
- 年变化
- 33.50%
