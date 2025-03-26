Währungen / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.23 USD 0.03 (0.57%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZH hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.04 bis zu einem Hoch von 5.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZH News
- Zhihu Has Multiple Catalysts (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. (ZH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zhihu Q2 2025 sees AI-driven growth amid revenue dip
- Zhihu shares rise over 2% as company swings to profit in second quarter
- Earnings call transcript: Zhihu Q1 2025 sees revenue decline, AI focus
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- InvestingPro Fair Value model captures 67% gain in NYSE:ZH turnaround
- Zhihu: A High-Quality Company Trading At Half Its Cash Balance - With Hidden AI Upside
- Zhihu: Turnaround Remains A 'Show Me' Story (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. to Hold Annual General Meeting on June 25, 2025
- Zhihu: Turning Bullish On Bottomline Beat And New AI Tool (Rating Upgrade) (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. (ZH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.04 5.24
Jahresspanne
3.13 6.32
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.26
- Eröffnung
- 5.21
- Bid
- 5.23
- Ask
- 5.53
- Tief
- 5.04
- Hoch
- 5.24
- Volumen
- 670
- Tagesänderung
- -0.57%
- Monatsänderung
- 11.75%
- 6-Monatsänderung
- 21.35%
- Jahresänderung
- 33.76%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K