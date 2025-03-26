KurseKategorien
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe

5.23 USD 0.03 (0.57%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von ZH hat sich für heute um -0.57% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.04 bis zu einem Hoch von 5.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
5.04 5.24
Jahresspanne
3.13 6.32
Vorheriger Schlusskurs
5.26
Eröffnung
5.21
Bid
5.23
Ask
5.53
Tief
5.04
Hoch
5.24
Volumen
670
Tagesänderung
-0.57%
Monatsänderung
11.75%
6-Monatsänderung
21.35%
Jahresänderung
33.76%
