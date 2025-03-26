통화 / ZH
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.21 USD 0.02 (0.38%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ZH 환율이 오늘 -0.38%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.13이고 고가는 5.29이었습니다.
Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZH News
- Zhihu Has Multiple Catalysts (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. (ZH) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zhihu Q2 2025 sees AI-driven growth amid revenue dip
- Zhihu shares rise over 2% as company swings to profit in second quarter
- Earnings call transcript: Zhihu Q1 2025 sees revenue decline, AI focus
- Soho House, GoodRx Holdings, Dayforce And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Applied Optoelectronics (NASDAQ:AAOI), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- InvestingPro Fair Value model captures 67% gain in NYSE:ZH turnaround
- Zhihu: A High-Quality Company Trading At Half Its Cash Balance - With Hidden AI Upside
- Zhihu: Turnaround Remains A 'Show Me' Story (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. to Hold Annual General Meeting on June 25, 2025
- Zhihu: Turning Bullish On Bottomline Beat And New AI Tool (Rating Upgrade) (NYSE:ZH)
- Zhihu Inc. (ZH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
5.13 5.29
년간 변동
3.13 6.32
- 이전 종가
- 5.23
- 시가
- 5.13
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- 저가
- 5.13
- 고가
- 5.29
- 볼륨
- 636
- 일일 변동
- -0.38%
- 월 변동
- 11.32%
- 6개월 변동
- 20.88%
- 년간 변동율
- 33.25%
20 9월, 토요일