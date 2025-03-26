Валюты / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.24 USD 0.20 (3.68%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZH за сегодня изменился на -3.68%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.24, а максимальная — 5.42.
Следите за динамикой Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
5.24 5.42
Годовой диапазон
3.13 6.32
- Предыдущее закрытие
- 5.44
- Open
- 5.41
- Bid
- 5.24
- Ask
- 5.54
- Low
- 5.24
- High
- 5.42
- Объем
- 593
- Дневное изменение
- -3.68%
- Месячное изменение
- 11.97%
- 6-месячное изменение
- 21.58%
- Годовое изменение
- 34.02%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.