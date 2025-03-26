QuotazioniSezioni
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe

5.21 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ZH ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.13 e ad un massimo di 5.29.

Segui le dinamiche di Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
5.13 5.29
Intervallo Annuale
3.13 6.32
Chiusura Precedente
5.23
Apertura
5.13
Bid
5.21
Ask
5.51
Minimo
5.13
Massimo
5.29
Volume
636
Variazione giornaliera
-0.38%
Variazione Mensile
11.32%
Variazione Semestrale
20.88%
Variazione Annuale
33.25%
