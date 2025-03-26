Valute / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.21 USD 0.02 (0.38%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZH ha avuto una variazione del -0.38% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.13 e ad un massimo di 5.29.
Segui le dinamiche di Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
5.13 5.29
Intervallo Annuale
3.13 6.32
- Chiusura Precedente
- 5.23
- Apertura
- 5.13
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Minimo
- 5.13
- Massimo
- 5.29
- Volume
- 636
- Variazione giornaliera
- -0.38%
- Variazione Mensile
- 11.32%
- Variazione Semestrale
- 20.88%
- Variazione Annuale
- 33.25%
20 settembre, sabato