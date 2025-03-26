Devises / ZH
ZH: Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe
5.21 USD 0.02 (0.38%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de ZH a changé de -0.38% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.13 et à un maximum de 5.29.
Suivez la dynamique Zhihu Inc American Depositary Shares (every two of each represe. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
5.13 5.29
Range Annuel
3.13 6.32
- Clôture Précédente
- 5.23
- Ouverture
- 5.13
- Bid
- 5.21
- Ask
- 5.51
- Plus Bas
- 5.13
- Plus Haut
- 5.29
- Volume
- 636
- Changement quotidien
- -0.38%
- Changement Mensuel
- 11.32%
- Changement à 6 Mois
- 20.88%
- Changement Annuel
- 33.25%
