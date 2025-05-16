通貨 / ZENV
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.17 USD 0.01 (0.86%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ZENVの今日の為替レートは、0.86%変化しました。日中、通貨は1あたり1.14の安値と1.19の高値で取引されました。
Zenvia Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZENV News
- Zenvia、新CFOおよびIROにピエロ・ロサテリを任命
- Zenvia appoints Piero Rosatelli as new CFO and IRO
- Zenvia Inc. (ZENV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zenvia Q2 2025 reveals strategic shift amid stock drop
- Zenvia Inc. (ZENV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ZENVIA sets agenda for 2025 first quarter results
- Gold Down Over 1%; Flowers Foods Posts Weak Earnings - Flowers Foods (NYSE:FLO), Doximity (NYSE:DOCS)
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
- ZENVIA Reports Q4 2024 and Full Year 2024 Results
1日のレンジ
1.14 1.19
1年のレンジ
1.02 3.02
- 以前の終値
- 1.16
- 始値
- 1.16
- 買値
- 1.17
- 買値
- 1.47
- 安値
- 1.14
- 高値
- 1.19
- 出来高
- 65
- 1日の変化
- 0.86%
- 1ヶ月の変化
- -24.52%
- 6ヶ月の変化
- -43.75%
- 1年の変化
- -22.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K