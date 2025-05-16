Valute / ZENV
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.28 USD 0.11 (9.40%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ZENV ha avuto una variazione del 9.40% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.15 e ad un massimo di 1.28.
Segui le dinamiche di Zenvia Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
ZENV News
- Zenvia nomina Piero Rosatelli nuovo CFO e IRO
- Zenvia appoints Piero Rosatelli as new CFO and IRO
- Zenvia Inc. (ZENV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zenvia Q2 2025 reveals strategic shift amid stock drop
- Zenvia Inc. (ZENV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ZENVIA sets agenda for 2025 first quarter results
- Gold Down Over 1%; Flowers Foods Posts Weak Earnings - Flowers Foods (NYSE:FLO), Doximity (NYSE:DOCS)
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
- ZENVIA Reports Q4 2024 and Full Year 2024 Results
Intervallo Giornaliero
1.15 1.28
Intervallo Annuale
1.02 3.02
- Chiusura Precedente
- 1.17
- Apertura
- 1.15
- Bid
- 1.28
- Ask
- 1.58
- Minimo
- 1.15
- Massimo
- 1.28
- Volume
- 114
- Variazione giornaliera
- 9.40%
- Variazione Mensile
- -17.42%
- Variazione Semestrale
- -38.46%
- Variazione Annuale
- -15.23%
21 settembre, domenica