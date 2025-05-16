Currencies / ZENV
- Overview
- US Stock Market
- Currencies
- Cryptocurrencies
- Metals
- Indexes
- Commodities
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.19 USD 0.01 (0.85%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
ZENV exchange rate has changed by 0.85% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 1.17 and at a high of 1.25.
Follow Zenvia Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ZENV News
- Zenvia appoints Piero Rosatelli as new CFO and IRO
- Zenvia Inc. (ZENV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zenvia Q2 2025 reveals strategic shift amid stock drop
- Zenvia Inc. (ZENV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ZENVIA sets agenda for 2025 first quarter results
- Gold Down Over 1%; Flowers Foods Posts Weak Earnings - Flowers Foods (NYSE:FLO), Doximity (NYSE:DOCS)
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
- ZENVIA Reports Q4 2024 and Full Year 2024 Results
Daily Range
1.17 1.25
Year Range
1.02 3.02
- Previous Close
- 1.18
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.17
- High
- 1.25
- Volume
- 152
- Daily Change
- 0.85%
- Month Change
- -23.23%
- 6 Months Change
- -42.79%
- Year Change
- -21.19%
17 September, Wednesday
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.322 M
- Prev
- 1.428 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 1.394 M
- Prev
- 1.354 M
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -6.4%
- Prev
- 5.2%
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- -1.708 M
- Prev
- 3.939 M
14:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.154 M
- Prev
- -0.365 M
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
18:00
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev
- 4.50%
18:30
USD
- Act
-
- Fcst
- Prev