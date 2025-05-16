Валюты / ZENV
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.19 USD 0.01 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ZENV за сегодня изменился на 0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.17, а максимальная — 1.25.
Следите за динамикой Zenvia Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
1.17 1.25
Годовой диапазон
1.02 3.02
- Предыдущее закрытие
- 1.18
- Open
- 1.20
- Bid
- 1.19
- Ask
- 1.49
- Low
- 1.17
- High
- 1.25
- Объем
- 152
- Дневное изменение
- 0.85%
- Месячное изменение
- -23.23%
- 6-месячное изменение
- -42.79%
- Годовое изменение
- -21.19%
