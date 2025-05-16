货币 / ZENV
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.19 USD 0.01 (0.85%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ZENV汇率已更改0.85%。当日，交易品种以低点1.17和高点1.25进行交易。
关注Zenvia Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
ZENV新闻
- Zenvia任命Piero Rosatelli为新任首席财务官和投资者关系官
- Zenvia Inc. (ZENV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Zenvia Q2 2025 reveals strategic shift amid stock drop
- Zenvia Inc. (ZENV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ZENVIA sets agenda for 2025 first quarter results
- Gold Down Over 1%; Flowers Foods Posts Weak Earnings - Flowers Foods (NYSE:FLO), Doximity (NYSE:DOCS)
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
- ZENVIA Reports Q4 2024 and Full Year 2024 Results
日范围
1.17 1.25
年范围
1.02 3.02
- 前一天收盘价
- 1.18
- 开盘价
- 1.20
- 卖价
- 1.19
- 买价
- 1.49
- 最低价
- 1.17
- 最高价
- 1.25
- 交易量
- 152
- 日变化
- 0.85%
- 月变化
- -23.23%
- 6个月变化
- -42.79%
- 年变化
- -21.19%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值