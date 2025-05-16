Divisas / ZENV
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.16 USD 0.03 (2.52%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ZENV de hoy ha cambiado un -2.52%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.13, mientras que el máximo ha alcanzado 1.23.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Zenvia Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
ZENV News
- Zenvia nombra a Piero Rosatelli como nuevo CFO y IRO
- Zenvia Inc. (ZENV) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Zenvia Inc. (ZENV) Q1 2025 Earnings Call Transcript
- ZENVIA sets agenda for 2025 first quarter results
- Gold Down Over 1%; Flowers Foods Posts Weak Earnings - Flowers Foods (NYSE:FLO), Doximity (NYSE:DOCS)
- US Stocks Edge Higher; Consumer Sentiment Falls In May - Healthcare Triangle (NASDAQ:HCTI), Affimed (NASDAQ:AFMD)
- ZENVIA Reports Q4 2024 and Full Year 2024 Results
Rango diario
1.13 1.23
Rango anual
1.02 3.02
- Cierres anteriores
- 1.19
- Open
- 1.21
- Bid
- 1.16
- Ask
- 1.46
- Low
- 1.13
- High
- 1.23
- Volumen
- 158
- Cambio diario
- -2.52%
- Cambio mensual
- -25.16%
- Cambio a 6 meses
- -44.23%
- Cambio anual
- -23.18%
