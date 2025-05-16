Währungen / ZENV
ZENV: Zenvia Inc - Class A
1.21 USD 0.04 (3.42%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ZENV hat sich für heute um 3.42% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.15 bis zu einem Hoch von 1.22 gehandelt.
Verfolgen Sie die Zenvia Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.15 1.22
Jahresspanne
1.02 3.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.17
- Eröffnung
- 1.15
- Bid
- 1.21
- Ask
- 1.51
- Tief
- 1.15
- Hoch
- 1.22
- Volumen
- 49
- Tagesänderung
- 3.42%
- Monatsänderung
- -21.94%
- 6-Monatsänderung
- -41.83%
- Jahresänderung
- -19.87%
