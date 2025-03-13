通貨 / YOSH
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A
1.71 USD 0.44 (34.65%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
YOSHの今日の為替レートは、34.65%変化しました。日中、通貨は1あたり1.40の安値と1.95の高値で取引されました。
Yoshiharu Global Co - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
YOSH News
- rYojbaba closes $5 million IPO on Nasdaq Capital Market
- Yoshiharu stock soars after securing $4.4 million investment
- Upcoming Stock Splits This Week (July 28 to August 1) – Stay Invested - TipRanks.com
- Yoshiharu stock rises after securing $6 million for PropTech transition
- Yoshiharu Global announces 4-for-1 forward stock split
- Yoshiharu Global announces name change to Vestand, shifts to real estate
- Yoshiharu Global announces temporary store closures
- Yoshiharu Global expands authorized shares, amends charter
- Yoshiharu Global Co. announces board changes
- Yoshiharu Global enters U.S. real estate, eyes PropTech growth
- Why Intel Shares Are Trading Higher By Over 10%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aditxt (NASDAQ:ADTX), American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)
1日のレンジ
1.40 1.95
1年のレンジ
1.26 21.41
- 以前の終値
- 1.27
- 始値
- 1.42
- 買値
- 1.71
- 買値
- 2.01
- 安値
- 1.40
- 高値
- 1.95
- 出来高
- 2.542 K
- 1日の変化
- 34.65%
- 1ヶ月の変化
- 20.42%
- 6ヶ月の変化
- -86.19%
- 1年の変化
- -76.92%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K