通貨 / YOSH
YOSH: Yoshiharu Global Co - Class A

1.71 USD 0.44 (34.65%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

YOSHの今日の為替レートは、34.65%変化しました。日中、通貨は1あたり1.40の安値と1.95の高値で取引されました。

Yoshiharu Global Co - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
1.40 1.95
1年のレンジ
1.26 21.41
以前の終値
1.27
始値
1.42
買値
1.71
買値
2.01
安値
1.40
高値
1.95
出来高
2.542 K
1日の変化
34.65%
1ヶ月の変化
20.42%
6ヶ月の変化
-86.19%
1年の変化
-76.92%
